Вычислите наиболее простым способом: -59+28+(-41)+72= -77+96+(-12)+77=
Математика
Вычислите наиболее простым способом: -59+28+(-41)+72= -77+96+(-12)+77=
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