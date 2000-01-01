Из обьявления фирмы ,проводящей обучающие семинары : "Стоимость участия в семинар?? -2000р.с человека .Группам от организаций предоставляются скидки : от 4 до 10 человек -6%,более 10человек -12%"Сколько рублей должна заплатить ...
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Из обьявления фирмы ,проводящей обучающие семинары : "Стоимость участия в семинар?? -2000р.с человека .Группам от организаций предоставляются скидки : от 4 до 10 человек -6%,более 10человек -12%"Сколько рублей должна заплатить орзанизация направившая на семинар группу из 12 человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоимость без скидки 2000*12=24000 Стоимость со скидкой : 24000-100% х-12% х=24000*12 / 100 = 2880 24000-2880 = 21120
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