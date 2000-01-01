Из обьявления фирмы ,проводящей обучающие семинары : "Стоимость участия в семинар?? -2000р.с человека .Группам от организаций предоставляются скидки : от 4 до 10 человек -6%,более 10человек -12%"Сколько рублей должна заплатить ...

Геометрия

Из обьявления фирмы ,проводящей обучающие семинары : "Стоимость участия в семинар?? -2000р.с человека .Группам от организаций предоставляются скидки : от 4 до 10 человек -6%,более 10человек -12%"Сколько рублей должна заплатить орзанизация направившая на семинар группу из 12 человек?

Автор: Гость