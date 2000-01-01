Привет всем помогите с 3 пожалуйста

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Привет всем помогите с 3 пожалуйста
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Гость:
Было 35 стоянок вот и все прости остольное незнаб сори
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