Тезис: Правильно ли "болеть" за свою команду? Вывод: Следовательно,...............
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Тезис: Правильно ли "болеть" за свою команду? Вывод: Следовательно,...............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "болеть" имеет 2 значения. 1 значение : Можно заболеть болезнью, например простудой. 2 значение : Можно болеть за свою команду, то есть верить в неё, надеяться на победу. Сказать "Болеть за свою команду" можно и это будет правильно.
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