От словосочетания гость с опозданием составить слово с непроизносимой согласной
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От словосочетания гость с опозданием составить слово с непроизносимой согласной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетание - позДний гость (непроизносимая согласная - д, проверочное слово - опоздать)
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