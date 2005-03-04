Перевод на англ.яз. Переводчик не катируется!!! Я люблю весну. Это мой любимый сезон. Веной ярко светит солнце.Небо стало чище. Птички прилетают обратно домой. Медвежата просыпаются после длинной спячки. Все вокруг цветет. В ...

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Перевод на англ.яз. Переводчик не катируется!!! Я люблю весну. Это мой любимый сезон. Веной ярко светит солнце.Небо стало чище. Птички прилетают обратно домой. Медвежата просыпаются после длинной спячки. Все вокруг цветет. В лесу рождаются зверюшки. Но не только зверюшки рождаются, но и я.Я родилась 04.03.2005 года. Через 1 день у меня день рождение.Я очень рада. Я люблю весну!!!

Автор: Гость