Перевод номер 4 помогите

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Перевод номер 4 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой дядя Хэрри от Лэри. моему дяде Хэри 40 лет.Он высокий.У него светлые волосы и голубые глаза. Дядя Хэри ветеринар.Он работает в клинике для животных,в Стоунбридже. Дядя Хэри не носит специальную рабочую одежду,но он носит белый халат.Он помогает больным животным.В свободное время дядя Хэри любит готовить и играть в теннис.Я считаю что мой дядя Хэри замечательный!
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