Перевод пож !!!!спасибо
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Перевод пож !!!!спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я живу в Бэбилун. это маленький город недалеко от Нью-Йорка. В моем городе есть магазины, кафе, рестораны, школы и бассейны. Есть прекрасное озеро, где люди ловят рыбу, катаются на лодках и плавают 2. Спенсервилль - маленькая деревня. В моей деревне есть 5 магазинов, три кафе, две школы и новая библиотека. Спенсервилльская библиотека - красивая. Мне нравится туда ходить.
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