Перевод пожалуйста пожалуйста

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Яремче -это лучшее место которое нужно посетить на Украине . Горы там самые высокие и самые красивые. Воздух в Яремче самый чистый . Остановитесь в отеле "Верховина " Это самый популярный отел на территории. В нем много комнат для отдыхающих (гостей ) Завтраки здесь самые вкусные и обслуживание самое лучшее. Если хочешь провести не забываемые каникулы в твоей жизни проведи их на Карпатье (Украина )