Попробуй выделить элементы романского архитектурного стиля в постройках Владимиро-Суздальской Руси.

История
Попробуй выделить элементы романского архитектурного стиля в постройках Владимиро-Суздальской Руси.
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Крупным центром зодчества было Владимиро-Суздальское княжество. Здесь во второй половине XII столетия был построен ряд первоклассных сооружений, возведенных из высококачественного белого камня — известняка.Владимир Мономах, став в 1093 г. правителем Ростово-Суздальских земель, в условиях княжеских междоусобиц и угрозы нападения волжских болгар и печенегов ведет большое оборонительное строительство. В 1108 г. он завершил сооружение нового княжеского города и дал ему свое имя — Владимир. Расцвет зодчества во Владимире наблюдался при князьях Андрее Боголюбском, сыне Юрия Долгорукого (1157-1174), и Всеволоде III (1175-1212) - были построены храмы и дворец, которые должны были содействовать прославлению столицы княжества. Город Владимир в этот период стал столицей русских земель, и поэтому здесь велось особенно широкое строительство. Возникла необходимость создать величественный архитектурный ансамбль, способный затмить старую столицу - Киев. Расположенный на высоком берегу р. Клязьмы, город имел три обнесенные валами и стенами части с каменными и рублеными въездными башнями, среди которых главными были сохранившиеся до наших дней Золотые ворота (1164) и несохранившиеся Серебряные ворота. В их архитектуре сочетались оборонительные функции и идея торжественного триумфального въезда в город. На фоне стен и возвышающихся башен в пространственной композиции доминировали храмы и прежде всего пятикупольный Успенский собор. В обширном комплексе свободно сочетались различные по характеру здания и сооружения в органической связи с природным ландшафтом, создавая в целом типичный для древнерусских городов архитектурный ансамбль. Владимирские резчики в совершенстве владели техникой обработки камня, умело использовали приемы плоской деревянной резьбы.Самое крупное сооружение Владимира — Успенский собор, превосходивший по высоте (32,3 м) Софию Киевскую, на постройку и украшение которого князь Андрей выделил десятую долю своих доходов. Строительство собора было начато в 1158 году, и затем, после пожара, он был перестроен. Первоначальное здание было построено как однокупольный трехнефный храм (1158-1160), окруженный галереями, затем при князе Всеволоде его расширили по площади более чем в два раза - до пятинефного, пятикупольного (1185-1189). Вокруг старого храма были построены новые стены, увенчали их четырьмя главами и расчленили фасады на пять частей — прясел. Еще более величественным, со своим пирамидально нарастающим пятиглавием, в своей широко, но слитно и четко разросшейся белокаменности, стал этот храм, обретя подлинно классическую для русского зодчества могучую стать. Расширенный и переделанный собор получил необычайно гармоничное, композиционно четкое, превосходно проработанное во всех деталях белокаменное оформление. Фасады собора расчленены на отдельные вертикальные поля, разграниченные тонкими полуколонками и завершенные закомарами. Посередине высоты здания проходит широкая лента — колончатый пояс, состоящий из маленьких колонок, соединенных арочками. Главы завершены шлемовидными покрытиями. Медная крыша была первоначально позолочена. Внутри собор был расписан фресками и содержал драгоценную утварь, также в нем находилась величайшая русская святыня — икона Владимирской богоматери, шедевр византийского искусства. Широкая галерея, окружившая с трех сторон первоначальное здание собора, предназначалась для установки в специальных нишах — аркосолиях— каменных саркофагов владимирских князей и иерархов. Таким образом, собор становился грандиозной усыпальницей владимирских владык. Через два с половиной века после постройки Успенского собора великий Рублев украсил его фресками, которые являют собой сияющую вершину древнерусской монументальной живописи.

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