Каковая вероятность рождения ребенка без веснушек,от родителей с веснушками?
Биология
Каковая вероятность рождения ребенка без веснушек,от родителей с веснушками?
Ответ(ы):
Гость:
Небольшая вероятность этого есть, но для точного определения процентности этого не хватает данных.
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