Содержание былины Садко

Гость: Гость:

Гусляр по имени Садко живущий в городе Великий Новгород, не богат, но весьма самолюбив, любитель по застольям ходить.Так проходит много праздников, но вскоре его перестают звать на пиры. Так заканчивается первый пир, второй и третий. Угрюмый гусляр уходит к Ильмень-озеру, на котором садится играть в свои гусли и погружается он в свою музыку с головой, не замечая, как вода в озере начинает колыхаться. Вскоре он возвращается домой. Через некоторое время история продолжается. Его опять не зовут в гости и он опять идет к озеру, на котором вновь играет в гусли, вновь колышется вода и вновь он этого не видит. Опять про него все забывают… Но в этот раз на Ильмень-озере происходит чудо, из недавно тихих и мирных вод из самой глубины вод появляется глубоководный царь. Он обещает Садко, что поможет ему, за то, что тот так прекрасно играл. Царь предлагает поспорить с купцами, что тот сможет в озере поймать золотых рыбок, а царь морской ему в этом поможет. Садко так и делает, напаивает купцов, зовет из к озеру и вылавливает при них трех золотых рыбешек. Купцы понимают что были неправы и отдают ему свои драгоценности. Садко богатеет на глазах и вот иже у него красивейшие палаты и вроде бы как все его фантазии уже воплощены… Однажды он зовет на свой пир всю знать, все здорово напиваются и начинают расспрашивать у Садко в чем же секрет его богатств. Садко долго не говорил в чем причина, но в итоге сдался и рассказал. Ему не поверили и он вновь поспорил уже с другими купцами на тринадцать тысяч рублей. Садко решает выкупить все товары у купцов, чтобы те расторгли договор.Он просыпается и дает наказ своей дружине давая каждому внушительную сумму денег. Дружинники идут в торговые ряды и все скупают. Сам проделывает тоже самое. Но на следующее утро когда Садко дает дружине сумму денег он узнает, чт товары на прилавках не убавляются а только лишь растут. В итоге он скупает вдвое больше вчерашнего и отправляется домой с надеждой, что это был весь возможный товар. И следующим утром он отправляется на базар, но все его надежды были убиты, так как товару стало втрое больше чем было вчера. Садко понимает, что скупить весь имеющийся товар в торговых рядах не имеется возможным даже для него, ведь товары начинают пополняться и заграничными и то, что не смотря на то количество денег которые он имеет город Великий Новгород со всеми его купцами куда богаче его. Садко понимаю, что все это было отличным уроком для него. Расстроенный мужчина прощается со своими деньгами и передает их счастливым купцам. А на те деньги, что у него остаются, он строит корабли, тридцать штук. Садко решает, что он больше всего желает посмотреть другие земли. Через несколько русских рек он выплывает в прекрасное море где не видно ни конца, ни края и, повернув южнее он прибывает в Золотую орду. На тех землях он смог продать все свои товары и заработал столько денег, что вновь стал богат. Он приказывает дружине все деньги сложить в бочки, и собирается в путь домой на родные земли. Но счастье продолжатся недолго, так как на этом пути его застает великий шторм каких он не видел до этого. Садко начинает понимать, что это морской царь шумит за то, что Садко давно не приносил дань. Садко приказывает своей дружине выкинуть бочку серебра за борт, но это не помогает, а море бунтует еще сильнее. Тогда Садко решается бросить бочку золота в море, в дань могучему царю, но и это не помогает, а вода гуляет пуще прежнего. И тогда Садко понимает, что царь требует головы. Садко и его дружина бросают жребий, но каждый раз он выпадает на Садко. Ну, что тут сделаешь, смирился со своей участью, да и прыгнул, н перед прыжком дал указания дружине своей. Все свои сбережения и земли он отдает церквям, жене, детям и дружине. Берет любимые гусли в руки и прыгает с борта вниз. Вода утихает, и корабли продолжают свой путь. Садко устает плыть и погружается в сон на небольшом плоту. Проснулся он в владениях морского царя. Царь попросил молодого гусляра сьиграть ему на гуслях и гусляр начал играть. Песня была настолько заводная, что царь так растанцевался, что танцевал уже несколько суток, а буря на воде стала еще более могущественной и грозной чем была до этого. Много кораблей тогда потерпело крушение, много людей погибло. И стал народ молитвы петь Миколе Можайскому, чтобы тот помог, чем смог. Тогда святой спустился в море и тихо-тихо стал давать наставления гусляру, что бы тот порвал все струны, а когда в благодарность царь предложит ему руку красавиц своих, что бы тот выбрал самую последнюю, ту которую зовут Чернавушкой. Только самое главное никакого блуда ночью. Садко так и сделал. Заснув в постели с Чернавушкой он очнулся на берегу Чернавы. А недалеко от него стояли его корабли. Никто и не поверил, каким чудом Садко спасся. Гусляр построил церковь святому Можайскому и больше никогда не плавал на кораблях.