подготовь сообщение на тему Творчество в науке или Творчество в искусстве(на примере известной личности).
Обществознание
подготовь сообщение на тему Творчество в науке или Творчество в искусстве(на примере известной личности).
Ответ(ы):
Гость:
Долгое время Бориса Пастернака числили среди писателей, абсолютно недоступных для детей и подростков, и к тому же рисовали одиноко пребывающим вдали от магистральных путей литературы. Ощущение сложности и неординарности Пастернака у многих читателей и преподавателей сохраняется, но очень часто, как некая болезнь, скрывается. Похоже, что сбылось давнее предсказание Марины Цветаевой: “Если Вас будут любить, то из страха... боясь "отстать"”.В ряду известных пастернаковских цитат — знаменитые строки из цикла “Волны”
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