Грузовая машина при привозке мебели израсходовала до остановки 48 литров горючего а после остановки 32 литра горючего сколько часов была в пути машина если за 1 час расходовалось 16 литров горючего
Математика
Грузовая машина при привозке мебели израсходовала до остановки 48 литров горючего а после остановки 32 литра горючего сколько часов была в пути машина если за 1 час расходовалось 16 литров горючего
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(48+32):16=80:16=5 ответ:5
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