Вычислите массу осадка,полученного при взаимодействии избытка перманганат-ионов в одном растворе с 4.48 л(н.у)сероводорода
Химия
Вычислите массу осадка,полученного при взаимодействии избытка перманганат-ионов в одном растворе с 4.48 л(н.у)сероводорода
Ответ(ы):
Гость:
4.48L xg yg 2KMnO4+3H2S=2MnO4↓+3S↓+2H2O+2KOH 67.2L 284g 96g из уравнения видно , что в осадке два вещества. x=4.48·284/67.2=19g y=4.48·96/67.2=6.4g общая масса осадков m=19+6.4=25.4g
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