В классе 20 парт.Длина крыши парты 110см,ширина 50 см.Сколько нужно краски,чтобы покрасить крышки парт,если на 1 квадратный метр требуется 100 г краски? Можно решение и краткую запись пожалуйста
Математика
В классе 20 парт.Длина крыши парты 110см,ширина 50 см.Сколько нужно краски,чтобы покрасить крышки парт,если на 1 квадратный метр требуется 100 г краски? Можно решение и краткую запись пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Парт-20 штДлина-110 смШирина-50 см1 кв.м-100 грСк-ко краски-?1) 110см х 50 см =5500 кв. см-( 1 парта)2) 5500 кв. см х 20 =110000 км см 1 кв. м=10000 кв см 3) 110000 кв см : 10000 кв см = 11 кв м4) 11 кв м х 100 г= 1100 гОтвет: На парты необходимо 1 кг 100 г краски
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