В классе 20 парт.Длина крыши парты 110см,ширина 50 см.Сколько нужно краски,чтобы покрасить крышки парт,если на 1 квадратный метр требуется 100 г краски? Можно решение и краткую запись пожалуйста

Математика

В классе 20 парт.Длина крыши парты 110см,ширина 50 см.Сколько нужно краски,чтобы покрасить крышки парт,если на 1 квадратный метр требуется 100 г краски? Можно решение и краткую запись пожалуйста

Автор: Гость