Расскажите об образовании страдательный причастий настоящего времени. Пжлст, помогите :)

Русский язык
Расскажите об образовании страдательный причастий настоящего времени. Пжлст, помогите :)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Причастия настоящего времени (и действительные, и страдательные) образуются только от глаголов несовершенного вида (у глаголов совершенного вида нет причастий настоящего времени). 2. Страдательные причастия образуются только от пере­ходных глаголов (у непереходных глаголов нет страдательных причастий). 3. Причастия настоящего времени (и действительные, и страдательные) образуются от основы настоящего времени. 4. Причастия прошедшего времени (и действительные, и страдательные) образуются от основы инфинитива. 5. Страдательные причастия прошедшего времени пре­ имущественно образуются от глаголов совершенного вида. Действительные причастия настоящего времени  образуются с помощью суффиксов -ущ-/-ющ-  (от глаголов I спряжения), и -ащ-/-ящ-  (от глаголов II спряжения): пи- ш –ут — пишущий,  numaj-ym — читающий  (от глаголов I спряжения); кричат — кричащий, говорят — говоря­щий  (от глаголов II спряжения). Действительные причастия прошедшего времени  обра­зуются с помощью суффиксов -вш-, -ш-: писать  — писав­ший, кричать  — кричавший, нести — несший. Страдательные причастия настоящего времени  образуются с помощью суффиксов -ем-, -ом-  (от глаголов I спря­жения) и -им-  (от глаголов II спряжения): читаjут  — чи­таемый (чита[]э]мый), вед-ут  — ведомый, любят — любимый. Некоторые переходные глаголы несовершенного вида страдательных причастий настоящего времени не образуют: ждать, колоть, брать, мять, тереть, рыть, мыть,  лить, писать, строить, рубить  и др. Страдательные причастия прошедшего времени  образуются с помощью суффиксов -нн-, -енн-, -т-: прочитать  — прочитанный, построить — построенный, открыть  — открытый. Суффикс -енн-  присоединяется к основам на согласный (принести  — принесённый)  или на -и (замети-ть — за­меченный).

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Найдите 2 слова со звуком [i] Australia Britain China Italy Russia Spain USA
Ответить
Математика
Митя с Кириллом решили купить футбольный мяч памяти не хватило 20 руб. чтобы его ку??ить алгерия 30 рублей тогда они сложили свои деньги и купили м...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести текст на английский. 1. На этом фото я и мои друзья. 2. Мы гуляем в парке и катаемся на велосипедах. 3. Мы люби...
Ответить
Математика
Реши уравнения.9c - 21 = 9c + 18 (35 - x ) x = 0
Ответить
История
Племенные объединения восточных славян на территории их расселения
Ответить