Расскажите об образовании страдательный причастий настоящего времени. Пжлст, помогите :)
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Расскажите об образовании страдательный причастий настоящего времени. Пжлст, помогите :)
Ответ(ы):
Гость:
1. Причастия настоящего времени (и действительные, и страдательные) образуются только от глаголов несовершенного вида (у глаголов совершенного вида нет причастий настоящего времени). 2. Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов (у непереходных глаголов нет страдательных причастий). 3. Причастия настоящего времени (и действительные, и страдательные) образуются от основы настоящего времени. 4. Причастия прошедшего времени (и действительные, и страдательные) образуются от основы инфинитива. 5. Страдательные причастия прошедшего времени пре имущественно образуются от глаголов совершенного вида. Действительные причастия настоящего времени образуются с помощью суффиксов -ущ-/-ющ- (от глаголов I спряжения), и -ащ-/-ящ- (от глаголов II спряжения): пи- ш –ут — пишущий, numaj-ym — читающий (от глаголов I спряжения); кричат — кричащий, говорят — говорящий (от глаголов II спряжения). Действительные причастия прошедшего времени образуются с помощью суффиксов -вш-, -ш-: писать — писавший, кричать — кричавший, нести — несший. Страдательные причастия настоящего времени образуются с помощью суффиксов -ем-, -ом- (от глаголов I спряжения) и -им- (от глаголов II спряжения): читаjут — читаемый (чита[]э]мый), вед-ут — ведомый, любят — любимый. Некоторые переходные глаголы несовершенного вида страдательных причастий настоящего времени не образуют: ждать, колоть, брать, мять, тереть, рыть, мыть, лить, писать, строить, рубить и др. Страдательные причастия прошедшего времени образуются с помощью суффиксов -нн-, -енн-, -т-: прочитать — прочитанный, построить — построенный, открыть — открытый. Суффикс -енн- присоединяется к основам на согласный (принести — принесённый) или на -и (замети-ть — замеченный).
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