Расскажите об образовании страдательный причастий настоящего времени. Пжлст, помогите :)

Гость: Гость:

1. Причастия настоящего времени (и действительные, и страдательные) образуются только от глаголов несовершенного вида (у глаголов совершенного вида нет причастий настоящего времени). 2. Страдательные причастия образуются только от пере­ходных глаголов (у непереходных глаголов нет страдательных причастий). 3. Причастия настоящего времени (и действительные, и страдательные) образуются от основы настоящего времени. 4. Причастия прошедшего времени (и действительные, и страдательные) образуются от основы инфинитива. 5. Страдательные причастия прошедшего времени пре­ имущественно образуются от глаголов совершенного вида. Действительные причастия настоящего времени образуются с помощью суффиксов -ущ-/-ющ- (от глаголов I спряжения), и -ащ-/-ящ- (от глаголов II спряжения): пи- ш –ут — пишущий, numaj-ym — читающий (от глаголов I спряжения); кричат — кричащий, говорят — говоря­щий (от глаголов II спряжения). Действительные причастия прошедшего времени обра­зуются с помощью суффиксов -вш-, -ш-: писать — писав­ший, кричать — кричавший, нести — несший. Страдательные причастия настоящего времени образуются с помощью суффиксов -ем-, -ом- (от глаголов I спря­жения) и -им- (от глаголов II спряжения): читаjут — чи­таемый (чита[]э]мый), вед-ут — ведомый, любят — любимый. Некоторые переходные глаголы несовершенного вида страдательных причастий настоящего времени не образуют: ждать, колоть, брать, мять, тереть, рыть, мыть, лить, писать, строить, рубить и др. Страдательные причастия прошедшего времени образуются с помощью суффиксов -нн-, -енн-, -т-: прочитать — прочитанный, построить — построенный, открыть — открытый. Суффикс -енн- присоединяется к основам на согласный (принести — принесённый) или на -и (замети-ть — за­меченный).