Помогите пожалуйста перевести текст на английский. 1. На этом фото я и мои друзья. 2. Мы гуляем в парке и катаемся на велосипедах. 3. Мы любим лето, потому что каникулы. 4. Мы катаемся на велосипедах каждый день.

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Помогите пожалуйста перевести текст на английский. 1. На этом фото я и мои друзья. 2. Мы гуляем в парке и катаемся на велосипедах. 3. Мы любим лето, потому что каникулы. 4. Мы катаемся на велосипедах каждый день.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) There are my friends and I in the photo,2) We are walking in the park and going cycling.3) We love summer because we have holidays. 4) We go cycling every day.
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