Помогите пожалуйста перевести текст на английский. 1. На этом фото я и мои друзья. 2. Мы гуляем в парке и катаемся на велосипедах. 3. Мы любим лето, потому что каникулы. 4. Мы катаемся на велосипедах каждый день.

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Помогите пожалуйста перевести текст на английский. 1. На этом фото я и мои друзья. 2. Мы гуляем в парке и катаемся на велосипедах. 3. Мы любим лето, потому что каникулы. 4. Мы катаемся на велосипедах каждый день.

Автор: Гость