Цели колониальных захватов в Европе
История
Цели колониальных захватов в Европе
Ответ(ы):
Гость:
Для обогощения своего государства за счет чужых государств,и их природных ресурсов
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