Найди значение выражения 120 разделить на 4 плюс 2 умножить на 3 изменить порядок действий чтобы его значение стало равно 60 96 12
Математика
Найди значение выражения 120 разделить на 4 плюс 2 умножить на 3 изменить порядок действий чтобы его значение стало равно 60 96 12
Ответ(ы):
Гость:
120:(4+2)*3=60 120:(4+2*3)=12 (120:4+2)*3=96
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