Как решить пример удобным способом (34+58)-14=
Математика
Как решить пример удобным способом (34+58)-14=
Ответ(ы):
Гость:
34+58=92-14=78 это точный ответ
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