Как решить пример удобным способом (34+58)-14=

Математика
Как решить пример удобным способом (34+58)-14=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
34+58=92-14=78 это точный ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два лыжника вышли одновременно из одного пункта в противоположных направлениях. ??корость одного лыжника 15 км/ч а другого 10 км/ч. на скольго км о...
Ответить
Алгебра
1.cos(3П/8)sin(5П/24) - cos(5П/24)sin(3П/8) 2.tg13+tg32/1-tg13tg32 3.cos(13П/12) - cos (5П/12)
Ответить
Қазақ тiлi
Диалог на казахсуом языке на тему принимать гостей
Ответить
Русский язык
Прочитай текст что нового для себя ты узнал? найди в тексте имена прилагательные, ?? которых есть орфограмма-буква безударного гласного в окончании...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!! прочитай рассказ и закончил пре??ложения в соответствии с рассказом. Funny Uncle One day Ma...
Ответить