1.cos(3П/8)sin(5П/24) - cos(5П/24)sin(3П/8) 2.tg13+tg32/1-tg13tg32 3.cos(13П/12) - cos (5П/12)
Алгебра
1.cos(3П/8)sin(5П/24) - cos(5П/24)sin(3П/8) 2.tg13+tg32/1-tg13tg32 3.cos(13П/12) - cos (5П/12)
Ответ(ы):
Гость:
Cos(3П/8)sin(5П/24) - cos(5П/24)sin(3П/8)=sin(3π/8 -5π/24)=sin(4π/24)=sin(π/6)=1/2 (tg13+tg32)/1-tg13tg32=tg(13°+32°)=1 cos(13П/12) - cos (5П/12)=-2 ×sin((13π-5π)/12) ×sin((13π+5π)/12) = =-2 sin(8π/12)×sin(18π/12)=-2sin(2π/3)×sin(3π/2)=-2sin(π-π/3)×(-1)=2×√3/2=√3
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