Прочитай текст что нового для себя ты узнал? найди в тексте имена прилагательные, ?? которых есть орфограмма-буква безударного гласного в окончании. Этимология - это наука о происхождении слов. Первые попытки объяснить проис...
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Прочитай текст что нового для себя ты узнал? найди в тексте имена прилагательные, ?? которых есть орфограмма-буква безударного гласного в окончании. Этимология - это наука о происхождении слов. Первые попытки объяснить происхождение слова были сделаны ещё в Древней3 Греции и Риме в Средние века и в эпоху Возрождения. Слова из разных3 языков сближались и истолковывались по разного рода случайным признакам - на основании их внешнего созвучия Сейчас этимология - серьёзная3 наука (По ,,Энциклопедическому словарю юного филолога") Письменно разбери как часть речи прилагательные, возле которых стоит цифра 3.
Ответ(ы):
Гость:
Первые,внешнего,серьёзная. Древн-корень ей-окончание. Разн-корень ых-окончание. Серьёз-корень н-суффикс и ая-окончание.
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