Диалог на казахсуом языке на тему принимать гостей

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-АНАШЫМ БҮГІН ҮЙГЕ ҚОНАҚАТР КЕЛЕМЕ -ИЯ,ҚЫЗЫМ БІЗДІҢ ТУЫСТАРЫМЫЗ БІЗДІ "ЖАҢА ҮЙЛЕРІН ҚҰТТЫ БОЛСЫН" ДЕП ҚҰТТЫҚТАП КЕЛЕДІ. -АЛ ЕНДЕШЕ БІЗ ОЛАРДЫ КҮТІП ШАЙ БЕРІП ДАЙЫНДАЛАМЫЗБА? -ӘРИНЕ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ҚОНАҚЖАЙ ХАЛЫҚ БҰРЫНҒЫ ЗАМАНДА ҮЙГЕ КЕЛГЕН КІСІНІ ТАНЫМАС ДА ҚҰДАЙЫ ҚОНАҚ ДЕП ШАЙ-ТАМАҒЫН БЕРІП,ЕТ АСЫП,ҮЙІНЕ ҚОНДЫРЫП,КҮТІП АЛЫП,АЛ КЕЛЕСІ КҮНІ СЫЙМЕН АТТАНДЫРЫП ЖІБЕРГЕН.АЛ БІЗ ОСЫ ДӘСТҮРДІ ҚАЗІРГЕ ДЕЙІН САҚТАП КЕЛЕМІЗ. -АА АНАШЫМ ЕНДЕШЕ НЕ ТҰРЫС УАҚЫТЫМЫЗ АЗАҚ ДАЙЫНДАЛАЙЫҚ СІЗГЕ БӘРІН ӨЗІНІЗ ЖАЛҒЫЗ ЖАСАУ АУЫР БОЛАДЫ ҒОЙ СОНДЫҚТАН МЕН СІЗГЕ КӨМЕКТЕСЕЙІН. -ИӘ,ҚЫЗЫМ МҰНЫҢ ЖАҚСЫ БОЛДЫ ҒОЙ.БІРАҚ,ТАҒЫ ДА ҚОНАҚТАР КЕЛГЕНДЕ АЙТА КЕТЕТІН ЖАҒДАЙ КЕЛГЕН КІСІМЕН АМАНДАСЫП СЫПАЙЫ ТҮРДЕ ОЛ КІСІ СЕНЕН ҮЛКЕН БОЛҒАНДЫҚТАН ІЗ ДЕП СӨЙЛЕУ КЕРЕК ЖӘНЕ ДЕ ХАЛ-ЖАҒДАЙЫН СҰРАЙДЫ ҰМЫТПА -ЖАРАЙДЫ АНАШЫМ,МЕН ЕНДІ БӘРӘН БІЛЕТІН БОЛДЫМ СІЗ СОНДАЙ КІШІПЕЙІЛ АДАМСЫЗ