Помогите пожалуйста. В 1637 году турецкую крепость Азов взяли... А) Стрельцы. В) Дра??уны. С) Янычары. D) Казаки.
История
Помогите пожалуйста. В 1637 году турецкую крепость Азов взяли... А) Стрельцы. В) Дра??уны. С) Янычары. D) Казаки.
Ответ(ы):
Гость:
Верным будет ответ D - казаки.
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