Помогите пожалуйста. В 1637 году турецкую крепость Азов взяли... А) Стрельцы. В) Дра??уны. С) Янычары. D) Казаки.

История

Помогите пожалуйста. В 1637 году турецкую крепость Азов взяли... А) Стрельцы. В) Дра??уны. С) Янычары. D) Казаки.

Автор: Гость