Устаўце прапушчаныя словы з спісу Госцю гадзі, да й сябе ______ Галота хоць у ______ ??алавек есць хлеб траякі: белы, чорны і _____ Спіс: глядзі, балота, ніякі.

Беларуская мова

Устаўце прапушчаныя словы з спісу Госцю гадзі, да й сябе ______ Галота хоць у ______ ??алавек есць хлеб траякі: белы, чорны і _____ Спіс: глядзі, балота, ніякі.

Автор: Гость