Устаўце прапушчаныя словы з спісу Госцю гадзі, да й сябе ______ Галота хоць у ______ ??алавек есць хлеб траякі: белы, чорны і _____ Спіс: глядзі, балота, ніякі.
Беларуская мова
Устаўце прапушчаныя словы з спісу Госцю гадзі, да й сябе ______ Галота хоць у ______ ??алавек есць хлеб траякі: белы, чорны і _____ Спіс: глядзі, балота, ніякі.
Ответ(ы):
Гость:
Госцю гадзі, да й сябе глядзі. Галота хоць у балота. Чалавек есць хлеб траякі: белы, чорны і ніякі.
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