Реши уравнения.9c - 21 = 9c + 18 (35 - x ) x = 0
Математика
Реши уравнения.9c - 21 = 9c + 18 (35 - x ) x = 0
Ответ(ы):
Гость:
9c-21=9c+18 Уравнение не идет 256х=1024 х=1024:256 х=4 (35 - х)х=0 х=0 35-х=0 х=35
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