Напиши название своего города села или посёлка.подготовься рассказать о нём.напи??и четыре-пять предложений
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Напиши название своего города села или посёлка.подготовься рассказать о нём.напи??и четыре-пять предложений
Ответ(ы):
Гость:
П.Хор Хор там очеь интересно.У меня тут на Хору много друзей.С ними очень весело.Я считаю что мой посёлок хороший.
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