Сколько километров от москвы до питера

География
Сколько километров от москвы до питера
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 100км/ч х 8 ч = 800 км - от Москвы до ПитераТеперь узнаём, за сколько это расстояние преодолеет велосипедист2) 800 км : 10км/ч = 80 часовОтвет: На велосипеде от Москвы до Питера можно доехать за 80 часов. Более 3-х суток.

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