Сколько километров от москвы до питера

Гость: Гость:

1) 100км/ч х 8 ч = 800 км - от Москвы до ПитераТеперь узнаём, за сколько это расстояние преодолеет велосипедист2) 800 км : 10км/ч = 80 часовОтвет: На велосипеде от Москвы до Питера можно доехать за 80 часов. Более 3-х суток.