Сколько километров от москвы до питера
География
Сколько километров от москвы до питера
Ответ(ы):
Гость:
1) 100км/ч х 8 ч = 800 км - от Москвы до ПитераТеперь узнаём, за сколько это расстояние преодолеет велосипедист2) 800 км : 10км/ч = 80 часовОтвет: На велосипеде от Москвы до Питера можно доехать за 80 часов. Более 3-х суток.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши название своего города села или посёлка.подготовься рассказать о нём.напи??и четыре-пять предложений
Русский язык
Английский язык
Математика
Митя с Кириллом решили купить футбольный мяч памяти не хватило 20 руб. чтобы его ку??ить алгерия 30 рублей тогда они сложили свои деньги и купили м...