Меньшая диагональ ромба равна 6 ,острый угол равен 60.Найдите периметр этого ромба.??ожалуйста решите подробно!
Геометрия
Меньшая диагональ ромба равна 6 ,острый угол равен 60.Найдите периметр этого ромба.??ожалуйста решите подробно!
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