В с/р было 3 задания 2 задания одну ошибку сделала а третий вообще не правильно какая оценка

Математика
В с/р было 3 задания 2 задания одну ошибку сделала а третий вообще не правильно какая оценка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 оценка, тк ты сделала ошибку то есть ответ уже не правильный. да и 3 не решила
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