Как представить в виде многочлена -7mkn+0.3m2n*10mk
Алгебра
Как представить в виде многочлена -7mkn+0.3m2n*10mk
Ответ(ы):
Гость:
-7mkn+0.3m2n*10mk=-7mkn+3m3nk=mkn(3m2-7)
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