Первые населенные пункты, основанные русскими в сибири,как правильно,назывались
История
Первые населенные пункты, основанные русскими в сибири,как правильно,назывались
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Назывались острогами....
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