Помагите плиз срочно надо!!!!!!! !!номер 6,8

Математика
Помагите плиз срочно надо!!!!!!! !!номер 6,8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 60-51=9пачек- разница. 2) 108:9=12книг- в одной пачке.
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