ДОПОМОЖІТЬ! ТЕРМІНОВО! БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНА, БУДЬ ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ!Площа різального к??аю лопати становить 70мм^2. Який тиск створює лопата на ґрунт, якщо людина діє на лопату із силою. 210Н?

Физика
ДОПОМОЖІТЬ! ТЕРМІНОВО! БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНА, БУДЬ ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ!Площа різального к??аю лопати становить 70мм^2. Який тиск створює лопата на ґрунт, якщо людина діє на лопату із силою. 210Н?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты главное не переживай так сильно. Здесь обязательно найдутся добрые бездельники, которые напишут ответ. Например, такие как я. Формула проста, как пятак: p = F / S. Переведи S из мм2 в м2, для чего 70 нужно разделить на 1000000. Итого, p = 210 * 1000000 / 70 = 3000000 (три миллиона) Па - вот и ответ.
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