Приведите три примера отношений между животными и и растениями в которых животны?? благоприятно влияют на растения

Биология
Приведите три примера отношений между животными и и растениями в которых животны?? благоприятно влияют на растения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Колибри собирает нектар с растений, дятел на деревьях истребляет вредных жуков, воробьи сьедают капустницу, которая сокращает количество урожайности капусты.
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