Миша загнал топор в колоду и не может вытащить нарисуй или напиши пословицу котор??й ему поможет
Окружающий мир
Миша загнал топор в колоду и не может вытащить нарисуй или напиши пословицу котор??й ему поможет
Ответ(ы):
Гость:
Не зная броду не суйся в воду.
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