1)в чём состоит доброе дело добрый поступок? 2)в чём суть золотого правила морали? 3)??ак победить страх? 4)что такое смелость? 5)какую роль играет смелость в жизни человека? 6)что такое гуманизм? 7)что такое человечность? 8)мо...

Гость: Гость:

1)ДОБРО - это бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению блага, например помощи ближнему, а также незнакомому человеку или даже животному и растительному миру. Добро- понятие субъективное. Все зависит от мировоззрения того, кому вы делаете это самое добро, точнее хотите сделать. Что вам хорошо, то другим необязательно. Дайте денег, например. Или спасите кого в момент угрозы жизни. Дайте нужные знание человеку в том, что его интересует или может заинтересовать. 2) золотое правило морали( главное правило морали) состоит в том, что во первых ты себя ведешь добролюбиво по сравнению к другим пытаешься им всячески помочь и соблюдаешь простые правила поведения 3) лишь встретившись лицом к лицу с своим страхом можно побороть страх 4)Смелость – это сопротивление страху и контроль над страхом, а не отсутствие страха. 5) Смелость может спасти любую другую жизнь человека.Без смелости не было бы таких профессий как "пожарник" и работника "МЧС" 6) система мировоззрения, основу которого составляет защита достоинства исамоценности личности, ее свободы и права на счастье. 7)Человечность выражается в уважении и терпимости, а также доброжелательном отношении не только к своим, близким, но и к чужим людям. Кроме того, человечность предполагает самопожертвование ради других. 8) Можно, имея сердце, быть бессердечным. Можно, будучи человеком, подчиняться только животным инстинктам и быть как зверь. Это и есть бесчеловечность. 9)Сострадание это помощь и сочувствие человеку когда у него проблема 10)Тем, что каждый может оказаться в тяжёлой ситуации, сегодня поможеш ты, а завтра помогут тебе, люди научившиеся творить добро на твоем примере.