1)в чём состоит доброе дело добрый поступок? 2)в чём суть золотого правила морали? 3)??ак победить страх? 4)что такое смелость? 5)какую роль играет смелость в жизни человека? 6)что такое гуманизм? 7)что такое человечность? 8)мо...
Обществознание
1)в чём состоит доброе дело добрый поступок? 2)в чём суть золотого правила морали? 3)??ак победить страх? 4)что такое смелость? 5)какую роль играет смелость в жизни человека? 6)что такое гуманизм? 7)что такое человечность? 8)могут ли поступки человека быть бесчеловечными? 9)что такое сострадание? 10)чем важна забота о слабых для общества и каждого человека?
Ответ(ы):
Гость:
1)ДОБРО - это бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению блага, например помощи ближнему, а также незнакомому человеку или даже животному и растительному миру. Добро- понятие субъективное. Все зависит от мировоззрения того, кому вы делаете это самое добро, точнее хотите сделать. Что вам хорошо, то другим необязательно. Дайте денег, например. Или спасите кого в момент угрозы жизни. Дайте нужные знание человеку в том, что его интересует или может заинтересовать. 2) золотое правило морали( главное правило морали) состоит в том, что во первых ты себя ведешь добролюбиво по сравнению к другим пытаешься им всячески помочь и соблюдаешь простые правила поведения 3) лишь встретившись лицом к лицу с своим страхом можно побороть страх 4)Смелость – это сопротивление страху и контроль над страхом, а не отсутствие страха. 5) Смелость может спасти любую другую жизнь человека.Без смелости не было бы таких профессий как "пожарник" и работника "МЧС" 6) система мировоззрения, основу которого составляет защита достоинства исамоценности личности, ее свободы и права на счастье. 7)Человечность выражается в уважении и терпимости, а также доброжелательном отношении не только к своим, близким, но и к чужим людям. Кроме того, человечность предполагает самопожертвование ради других. 8) Можно, имея сердце, быть бессердечным. Можно, будучи человеком, подчиняться только животным инстинктам и быть как зверь. Это и есть бесчеловечность. 9)Сострадание это помощь и сочувствие человеку когда у него проблема 10)Тем, что каждый может оказаться в тяжёлой ситуации, сегодня поможеш ты, а завтра помогут тебе, люди научившиеся творить добро на твоем примере.
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