Помогите найти текст по белорусскому языку Миколка и ялинка

Беларуская мова
Помогите найти текст по белорусскому языку Миколка и ялинка
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