помогите задача 557☺ Задача с дробями
Математика
помогите задача 557☺ Задача с дробями
Ответ(ы):
Гость:
Весь заказ-1 1) 1:3=13- часть заказа выполнит рабочий. 2) 1:7=17-часть заказа выполнит ученик. 3)13+17=721+321=1021-часть заказа выполнят вместе.
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