Перевод с двоичной системы счисления в десятичную систему счисления 1000, 0001, 0110, 0011, 0101, 0111, 0100, 1001, 0010
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Перевод с двоичной системы счисления в десятичную систему счисления 1000, 0001, 0110, 0011, 0101, 0111, 0100, 1001, 0010
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 - 8 0001 - 1 0110 - 6 0011 - 3 0101- 5 0111- 7 0100- 4 1001- 9 0010- 2 формула перевода
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