С клавиатуры вводится 10 чисел. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел, ??ольшее и меньшее (одна задача, программа Pascal)

Информатика
С клавиатуры вводится 10 чисел. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел, ??ольшее и меньшее (одна задача, программа Pascal)
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