С клавиатуры вводится 10 чисел. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел, ??ольшее и меньшее (одна задача, программа Pascal)
Информатика
С клавиатуры вводится 10 чисел. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел, ??ольшее и меньшее (одна задача, программа Pascal)
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Прочитайте подчеркните многозначные слова какие из них употреблены в переносном значении спали в поле перепелки ветерок уснул в лесах золотистые ка...
Английский язык
Русский язык