С клавиатуры вводится 10 чисел. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел, ??ольшее и меньшее (одна задача, программа Pascal)

Информатика

С клавиатуры вводится 10 чисел. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел, ??ольшее и меньшее (одна задача, программа Pascal)

Автор: Гость