Отличники помогите!!! напишите сочинение (как стать отличником) пзарание спасибо

Гость: Гость:

Что помогало мне в учебе, отвечу. 1. Посещаемость занятий должна быть 100%. Почти никто из преподов не готов ставить пятерку, если ты не посещал половины его занятий :-) Это и про школу, и про вуз. 2. По техническим предметам задания должны быть сделаны всегда вовремя. По литературе должно быть вовремя все прочитано, по русскому "правила должны отлетать от зубов", по английскому - все слова выучены. Все это, если запустить, потом ДИКО трудно нагонять. 3. По всем предметам ты незаметно рулишь своей успеваемостью САМ. То есть. Внимательно приглядываешься к каждому новому учителю и смотришь, один раз в сколько занятий он спрашивает. Меня обычно вызывали раз в 3-4 занятия. Так вот через три занятия после своего последнего ответа ты должен побороть свой страх и поднять руку для ответа САМ! Да, 100%-ной гарантии нет, проколы с внезапными вызовами, конечно, случаются. Но не чаще раза в полугодие по каждому предмету. Но тут тебя могут выручить твои знания прошлых тем, в общем, отличник всегда на четверку вырулит :-) ТРОЙКИ ПРИНОСИТЬ ЗАПРЕЩЕНО. С трояком общую пятерку не каждый выведет.