Пожалуйста, помогите! Напишите сочинение-миниатюру об осеннем листопаде, исполь??уя градацию

Русский язык
Пожалуйста, помогите! Напишите сочинение-миниатюру об осеннем листопаде, исполь??уя градацию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я шёл в школу и на меня упал листик,и начался листопад (сам продолжишь я не знаю что там у тебя)
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