Варианты паралельных и перпендикулярных в жизни

Геометрия
Варианты паралельных и перпендикулярных в жизни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перпендикул.: углы в классе, угол линейки, угол парты, угол стула параллельные: провода на столбах, откосы в дверях, люминисцентные лампы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите перевести текст - "Қазақ үшін қонақты қарсы алмау, күпеу- ұят. Қонақты қар??ы алуға, шығарып салуға ерекше мән береді. Қонақ келгенде үй и...
Ответить
Английский язык
номер 3 пж буду благодарна!
Ответить
Русский язык
Человек это..... класстер пожалуйста
Ответить
Информатика
Какие действия можно произвести с информацией ? 1.поиск 2.кодирование 3.передача 4.хранение 5.обработка
Ответить
Химия
Степень окисления +3 атом хлора имеет в соединении 1)ClO3 2)Cl2O6 3)Ba(ClO2)2 4)KClO3
Ответить