Варианты паралельных и перпендикулярных в жизни
Геометрия
Варианты паралельных и перпендикулярных в жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перпендикул.: углы в классе, угол линейки, угол парты, угол стула параллельные: провода на столбах, откосы в дверях, люминисцентные лампы
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