Помогите не срочно по истории ;-)

История
Помогите не срочно по истории ;-)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.б. 1.е. 2.в.........
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