ВЫРУЧАЙТЕ!!! помогите пж через 5 мин сдавать!! перевести из 10-ой с.с. в 2-ю,8-ю,16-ю с.с.: ч??ло 218

Информатика

ВЫРУЧАЙТЕ!!! помогите пж через 5 мин сдавать!! перевести из 10-ой с.с. в 2-ю,8-ю,16-ю с.с.: ч??ло 218

Автор: Гость