ВЫРУЧАЙТЕ!!! помогите пж через 5 мин сдавать!! перевести из 10-ой с.с. в 2-ю,8-ю,16-ю с.с.: ч??ло 218
Информатика
ВЫРУЧАЙТЕ!!! помогите пж через 5 мин сдавать!! перевести из 10-ой с.с. в 2-ю,8-ю,16-ю с.с.: ч??ло 218
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(218)10=(11011010)2 (218)10=(332)8 (218)10=(DA)16
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