Перевод текста "A BUGLAR IN THE HOUSE

Гость: Гость:

Маленький дом Мистера и миссис Янг был в деревне, но дом их детей был в городе. Потом мистер Янг умер. Миссис Янг было 85 лет и ее дети сказали ей : Приезжай и живи в городе рядом с нами, мама. Или приезжай и живи в одном из наших домов. Но она сказала : Нет, я не поедду в город. Я собираюсь остаться здесь. Ее дети не были обрадованы. Они сказали : Здесь много грабителей сейчас. Может один из них придет в ее дом и возмет деньги и красивые вещи. В одно воскресенье одна из ее дочерей пошла в дом к миссис Янг. Она увидела ключ на площадке перед входной дверью. Мама! - она сказала, Ты не должна ложить ключ здесь. Это самое худшее место. Воры могут увидеть его и открыть дверь. Миссис янг улыбнулась. Попробуй открыть дверь ключом. - она сказала. Ее дочь попробовала это сделать. Ключ наделал много шума, но он не открыл дверь. Потом миссис Янг сказала : Я слышу ключ в замке, и потом беру одно из старых ружей моего брата, выхожу через черный ход и крадусь за грабителями.