Какое из этих полезных ископаемых самое прочное : известняк , гранит , торф или кам??нный уголь??
Окружающий мир
Какое из этих полезных ископаемых самое прочное : известняк , гранит , торф или кам??нный уголь??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либо торф либо гранит
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