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(-7)*(-2)+6*(-1)=????
Математика
(-7)*(-2)+6*(-1)=????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (-7)*(-2) = 14 2) 6* (-1) = -6 3) 14 + (-6) = 8
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